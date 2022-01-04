Omicron varyantı ile birlikte tüm dünyada yeniden etkisini artıran koronavirüs futbolu da vurdu. Kulüplerden teker teker testlerin pozitif çıktığı bilgileri gelirken, son olarak Adana Demirspor'dan da bir açıklama yayımlandı.

Mavi Şimşekler, İtalyan yıldızları Mario Balotelli'nin son yapılan testinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada, "İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya’da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Böylece 31 yaşındaki futbolcu pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapamayacak.