Adana Demirspor'da Vincenzo Montella ile yaşadığı olay ve takımdan ayrılmak istediği haberleriyle gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

İtalya hayali

Nicolo Schira'nın haberine göre Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, takımdan ayrılmak istiyor. Golcü futbolcunun hayali İtalya'ya geri dönmek ancak İsviçre ekibi Sion'dan aldığı 3 yıllık ciddi teklif kafasını karıştırıyor.

Montella ile tartıştı

Yıldız golcünün, Süper Lig 'in 4. haftasında Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ile tartışma yaşaması gündem olmuştu. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya giren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen İtalyan teknik adam, tecrübeli futbolcunun üzerine yürüyerek tartışma yaşamış, araya giren futbolcular ve Montella'nın yardımcıları olayı büyümeden önlemişti.

Akıllara Mancini ile yaşadığı olay geldi

2010 yılında 29.5 milyon Euro bonservisle Inter'den Manchester City'ye transfer olan Mario Balotelli, İngiliz ekibinin 2013 yılındaki ABD kampında İngiliz ekibinin o dönemki teknik direktörü Roberto Mancini ile tartışmıştı.

Murat Sancak'tan çağrı: 4 milyon Euro

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise geçtiğimiz gün A Spor'a verdiği demeçlerinde Balotelli'nin takımdan ayrılma isteğini doğrulayarak, istedikleri bonservis bedelinin 4 milyon Euro olduğunu şu sözlerle belirtti: "Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon Euro verir. Transfer sezonu döneminde bir yere gitmezse buraya da emek verecek ve devam edecek. Transfer olup gitmezse de burada görevini yapacak. Bana ulaşan yok ama menajerleri ile görüşmeler var. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak. Gitme ihtimaline karşı Artem Dzyuba'yı aldık. Hatta giderse 1 santrfor daha alacağız. Sonuçta bu kadro Balotelli ile de oynar Balotelli'siz de oynar. Benim olduğum yerde problem olmaz"

3.5 yıl sonra geri dönmüştü

Geçtiğimiz Ocak ayında İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Adana Demirspor'daki performansıyla eski günlerini hatırlatan Mario Balotelli'yi yaklaşık 3.5 yılın ardından 35 kişilik geniş listesinde yer vermişti. Ancak sonrasında Balotelli maçların oynanacağı kadroda kendisine yer bulamamıştı.

Adana Demirspor'da kendisini buldu

Geçtiğimiz sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 33 maçta görev alırken, 19 gol ve 6 asistlik performansa imza atmıştı. İtalyan yıldızın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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