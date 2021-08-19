Adana Demirspor, oyuncuları Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt’un sözleşmelerini uzattı. Mavi Lacivertli takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç’un sözleşmesinin 2025 yılına, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt’un sözleşmesinin de 2024 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''A takımımız oyuncularından Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesi 2025 yılına kadar, Sinan Kurt'un sözleşmesi de 2024 yılına kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuz ve takımımız için hayırlı olmasını dileriz.''



