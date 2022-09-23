Sezona damga vuran ve ilk 7 haftada topladığı 16 puanla Milli araya lider giren Adana Demirspor, 1 Ekim’de yakın takipçisi Galatasaray ’ı konuk edecek. Cim Bom’un da Adana Demir gibi 16 puanı bulunuyor. Mavi Şimşekler, güçlü rakibini devirip çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını moralli şekilde sürdüren Güney ekibinde, Onyekuru seferberliği hakim.

Çıktığı 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Nijeryalı yıldızın sakatlığı var ve bu maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Onyekuru’nun yanı sıra Emre Akbaba, Belhanda ve Ndiaye gibi isimleri, eski takımına rakip olacak.

Taraftarlar bu mücadeleyi sabırsızlıkla beklerken, karşılaşmanın biletleri çıktığı gün tükendi. Yeni Adana Stadı’nda 32 bin Adana Demirspor taraftarı takımına destek verecek.