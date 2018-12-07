Ziraat Türkiye Kupası'nda M.Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Giresunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Aytaç Durak Tesisleri'nde Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde yapılan antrenmanda, Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 11'de olan oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Oynamayan futbolcu ise 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Tesislere gelen mavi-lacivertli taraftarlar, idman öncesi Yılmaz Vural'ı yanlarına çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Vural, taraftarlarla bir süre sohbet ettikten sonra özçekim de yaptı.

İHA