Adana Demirspor’da hazırlıklar devam ediyor

Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde yapıldı. Futbolcular, idmanı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı. Demirspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Öte yandan Adana Demirspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda 30 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.
İHA