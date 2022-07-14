Geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak Adana Demirspor’a transfer olan, bitme noktasına gelen kariyerini yeniden ayağa kaldıran 31 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak, geçtiğimiz sezon 33 maçta sergilediği 19 gol ve 6 asistlik performansıyla yeniden milli takıma seçilen ve birçok Avrupa takımının yeniden dikkatini çeken Süper Mario lakaplı yıldız futbolcusunu bırakmayacağını açıklamıştı. Ancak Balotelli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

‘İster misiniz?’

Yurt dışından birçok kulübün peşinde olduğu ve son olarak La Liga’nın köklü takımı Valencia’nın ilgilendiği 31 yaşındaki futbolcu, Instagram hikayesinde İspanya bayrağı, futbol topu ve Mario ismini yan yana koyup, takipçilerine, “İster misiniz?” yazarak transferini oylamaya sundu. Kontratına göre 5 milyon Euro getirmesi halinde bonservisini eline alma şansı olan İtalyan yıldızın, Valencia’dan gelen öneriye son derece sıcak olduğu gelen haberler arasında.

Başkan dert etmiyor

Adana Demirspor’un 28 yıllık Süper Lig hasretine son veren, akademiden A Takım’a kadar kulübe adeta çağ atlatan Başkan Murat Sancak’ın transfer konularıyla ilgili tavrı net. Her fırsatta, “Değerini bulan gider” diyen Sancak, aynı zamanda, “Gidenin yerini daha iyisiyle doldururuz” diyerek de kulübün elini güçlü tutmaya devam ediyor.