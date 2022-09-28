Galatasaray ’la oynayacak olan Adana Demirspor’da maç öncesi yönetim kapıları kapattı. Oyuncular başta olmak üzere herkese konuşma yasağı getirildi. Belhanda ve Onyekuru’ya ise yönetim tarafından uyarılarda bulunuldu.

Süper Lig ’de milli araya zirvede giren Adana Demirspor’da tek gündem Galatasaray maçı... İç sahada oynanacak olan kritik maç için yönetim olağanüstü hal ilan edildi. Fenerbahçe maçında yaşanan olayların sıcaklığını koruması nedeniyle yönetim özellikle Galatasaray’da daha önce forma giymiş olan Belhanda ve Onyekuru’ya uyarılarda bulundu. Bununla beraber kulüpte kapılar medyaya kapandı. Sadece saha içinde kalmak isteyen Lacivert Mavili yönetim, tüm takım dahil olmak üzere kulüpteki herkese röportaj yasağı getirdi.

Öte yandan teknik direktör Vincenzo Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaj ise dün yayınlandı. Türkiye Ligi’nin çok zor olduğunu dile getiren başarılı hoca, Adana Demirspor’un büyük adımlar atabileceğini vurguladı.