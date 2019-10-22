Adana Demirsporda futbolculara 20 bin TL para cezası verildi

Adana Demirspor, Menemen Belediyespor maçında alınan mağlubiyetten dolayı futbolculara 20 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararı ile Oleksandr, Gladkyy, Berk Yıldız ve Aias Aosman teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı ve oyuncuların takımdan ayrı çalışacağı belirtildi.

Bunun yanında Menemen Belediyespor maçında alınan mağlubiyetten dolayı futbolculara 20 bin TL para cezası verildi. Takımın puan sıralamasında ilk iki sıraya yerleşmediği sürece de futbolculara prim verilmeyeceği aktarıldı.