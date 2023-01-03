Adana Demirspor’da flaş ayrılık

Adana Demirspor’da takımın önemli oyuncularından biri olan Britt Assombalonga ile yollar ayrıldı. Kongolu forvete kulüp bulması için izin verildi. Başarılı oyucunun adı Antalyaspor’la anılıyor. Transfer tahtasını açmak için yoğun mesai harcayan Akdeniz ekibi, Britt’i kadrosuna katmak istiyor.