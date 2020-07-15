Adana Demirspor’da, doğrudan Süper Lig bileti alma hesapları
TFF 1. Lig’de 3. sırada bulunan Adana Demirspor, Süper Lig’e direkt yükselmek için son hafta yapacağı İstanbulspor maçını kazanıp, üst sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un da puan kaybetmesini bekleyecek.
İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig’e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, geçen hafta Ümraniyespor’u 3-2 yenen Adana Demirspor, şampiyonluğu garantileyen 63 puanlı Hatayspor ve 59 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ardından 58 puanla 3. sırada bulunuyor.
Ligin son haftasında cumartesi günü saat 17.30’da sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak mavi-lacivertliler, bu maçtan galip ayrılarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un hata yapmasını bekleyecek.
Doğrudan Süper Lig’e yükselme inancını koruyan Akdeniz ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un puan kaybı yaşaması halinde 2. sıraya yükselip Hatayspor’un ardından doğrudan Süper Lig bileti alan 2. ekip olmak istiyor.