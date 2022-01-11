Adana Demirspor'un sezon başında Galatasaray 'dan renklerine bağladığı Younes Belhanda, sakatlıklar yüzünden geride kalan 19 haftanın sadece 11'inde Mavi-Lacivertli formayı giyebilmişti. Dün akşama kadar ligde de skor katkısı veremeyen Faslı oyuncu şeytanın bacağını Fenerbahçe deplasmanında kırdı. İkinci yarının 33. saniyesinde sahneye çıkan 31 yaşındaki oyuncu Kaan Kanak'ın pasında gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderip Adana Demirspor'u öne geçirdi ve galibiyetin kapısını araladı. Belhanda Mavi-Lacivertli formayla ilk golünü ise kupada Niğde Anadolu ağlarına göndermişti. Süper Lig'deki 110. maçında 19. kez fileleri sarsan Belhanda, ligdeki son sayısını geçen sezon Galatasaray formasıyla 20 Ocak 2021'de Denizlispor karşısında kaydetmişti. 8'i Galatasaray, 2'si Adana Demir'de olmak üzere 10. Fenerbahçe maçında ilk golünü atan Faslı oyuncu 66'da yerini Akintola'ya bıraktı.

Golünü attı, ortalık karıştı

Gol sevinci sonrası Fenerbahçe tribünleri önünde sevinen Belhanda'ya Mert Hakan tepki gösterdi. İKi oyuncu arasında başlayan gerginliğe diğer isimler de katıldı ancak olaylar büyümeden yatıştırıldı. Hem Belhanda hem de Mert Hakan sarı kart gördü.