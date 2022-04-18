Süper Lig 'in 33. haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sami Uğurlu yönetiminde çıkışa geçen İstanbul ekibi, ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'u 4-0'lık skorla yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Mücadeleye damga vuran isim Balotelli oldu. Yıldız futbolcu ilk yarının son anlarında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Tecrübeli futbolcu bu kartla haftaya oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Orta yuvarlakta topla buluşan Doğucan sağ tarafa harteketlenmek isterken Balotelli, rakibinin bacağına doğru yandan bastı. Bu pozisyon sonrası hakem Kadir Sağlam, İtalyan futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Mario Balotelli dün oynanan maçın ardından bugün sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Yıldız futbolcunun paylaşımı şu şekilde:

"Beni hala kötü biriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Sizi temin ederim ki, bunu başaramayacaklar. Takım arkadaşlarımdan ve Adana Demirspor'dan özür dilerim."