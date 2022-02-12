Adana Demirspor, son 9 Süper Lig maçını kazanamadığı rakibi Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak. Akdeniz ekibi bu seride 4 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Kalesini gole kapatamayan Adana Demirspor bu mücadelelerde toplamda 23 gol gördü.

Evinde oynadığı son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor 4 galibiyet 2 beraberlik aldı. 5 mücadelede kalesini gole kapattı ve sadece 1 gol yedi.

Beklentilerin altında kalan Beşiktaş 10 deplasman maçının sadece birini kazandı. Siyah beyazlı ekip bu seride 4 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş tek galibiyetini Fatih Karagümrük'ü 1-0 kazandı.

Ligde en çok asist yapan futbolcu Adana Demirspor oyuncusu Matias Vargas olurken Akdeniz ekibi Arjantinli oyuncunun gol pası verdiği hiçbir karşılaşmadan mağlup ayrılmadı.

Mavi-lacivertli ekipte Mario Balotelli attığı 10 golle en golcü ismi olurken aynı zamanda ligde en fazla toplam (75) ve isabetli (32) şut çeken isim konumunda.