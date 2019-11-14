Adana Demirspor’da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da, futbolcular Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç’in sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

14 Kasım 2019, Perşembe 16:36
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Adana Demirspor’da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç’in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Orhan sol bek, Hakan sağ bek mevkisinde görev yapıyordu.

AA

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