Süper Lig'de bu sezon üst sıraları zorlayan ve oynadığı futbolla herkasin beğenisini kazanan Adana Demirspor, transferde de sürpriz işlere imza atmaya devam ediyor. Mavi Şimşekler, ligin geri kalanın kadrosunu daha da güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle sağ kanat ve sol kanat oynayabilen bir isme ihtiyaç duyan Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Montella'nın yönetime bir isim listesi sunduğu öğrenildi.

MERT ÇETİN ATAĞI

Stoperde Tayyip Talha Sanuç ve Samet Akaydın'ın ayrılmasından sonra Adana Demirspor'da savunma tarafında büyük bir boşluk meydana geldi. Mavi Şimşekler Mert Çetin'i kadrosuna kattı. Adana Demirspor ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayan milli futbolcunun satın alma opsiyonu da bulunuyor. Türkiye’ye gelecek olan 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.









HULK BOMBASI!

Ligde olduğu gibi transferde de oldukça hızlı davranmaya çalışan Adana Demirspor sürpriz gelişmelere imza atmaya devam ediyor. Başkan Murat Sancak yönetiminde transfer görüşmelerini sürdüren Mavi Şimşekler, bir dönem ismi Fenerbahçe , Beşiktaş ve Galatasaray ile anılmış olan Brezilyalı tecrübeli golcü Hulk'u gündemine aldı. Dzyuba'nın da ayrılığı sonrası forvet bölgesinde tecrübeli bir isme görev vermek isteyen Montella, tecrübeli futbolcunun transferi için yönetime isteğini iletti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Brezilyalı yıldız Hulk'un transferindeki son gelişmeleri anlattı. Sancak, Hulk'un transferine yönelik sorulara "Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, sözleşmeli oyuncu. Kulübünden geri dönüş olmadan bir şey diyemeyiz. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik." sözleriyle yanıt verdi.

ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Adana Demirspor ve Trabzonspor, Yusuf Erdoğan transferi için anlaşmaya vardı. Fırtına'ya tekrar dönüş yaparak şampiyonluk kupasını kaldıran tecrübeli futbolcu bir kez daha ayrılık yaşayacak.

Yusuf Erdoğan’ın kısa süre içerisinde Adana’ya geçerek kendini Adana Demirspor’a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon sadece 63 dakika sahada yer alabildi ve herhangi istatiksel bir katkı yapamadı.







