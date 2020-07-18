Adana Demirspor'a İstanbulspor galibiyeti yetmedi
TFF 1. Lig’de 3. sırada bulunan Adana Demirspor, Süper Lig’e direkt yükselmek için İstanbulspor maçını kazanıp, üst sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un da puan kaybetmesini bekledi. İstanbulspor'u 3-0'la geçen Adana Demirspor, Erzurumspor'un Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etmesiyle yıkıldı, ligi 3. sırada tamamladı.
TFF 1. Lig'de normal sezon sona erdi. Haftaya 59 puanlı Erzurumspor'un aardından 58 puanla 3. sırada giren Adana Demirspor, İstanbulspor'la karşı karşıya geldi.
İstanbulspor'u 3-0 mağlup eden Adana ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un hata yapmasını bekleyedi. Dadaşlar, sahadan 4-1 galip ayrılınca Hatayspor'un ardından direkt Süper Lig biletini alan Erzurumspor oldu.
Sezonu 3. sırada bitiren Adana Demirspor, play-offlarda Bursaspor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
5'inci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan hızla derine inen Erkan Zengin'in ortasında Kosecki topa gelişine vurdu ve meşin yuvarlak rakip savunmaya çarpıp kornere çıktı.
20'nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında soldan gelen topu ceza sahadı çizgisinde kontrol eden Erkan Zengin'in sert şutunda top kalecide kaldı.
30'uncu dakikada Adana Demirspor atağında Tarık sağdan içeri katetti ve ceza sahasına girdiği an rakip savunma tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
31'inci dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Erkan, topu sağ köşeden ağlara yolladı: 1-0 44'üncü dakikada Adana Demirspor'un rakip ceza sahasının sağ köşesinden kazandığı serbest vuruşta Erkan Zengin topu kale önüne yolladı. Oluşan karambolde top Mitrovic'e çarparak ağlarla buluştu: 2-0 68'inci dakikada Adana Demirspor kontra atağın Dibba topu yaklaşık 20 metre sürdü ve ceza sahasına girerken rakip savunma tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
69'uncu dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Erkan, topu sağ köşeden ağlara yolladı: 3-0 Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Deniz Caner Özaral (xx), Mustafa Savranlar (xx) ADANA DEMİRSPOR: Vedat (xx) - Mitrovic (xx) (Dk.46 Adil xx), Rassoul (xx), Tarık (xx), Mehmet Uslu (xx) (Dk.71 Mehmet Uslu x), Tevfik (xx), Sinan (xx) (Dk.77 Aosman x), Traore (xx), Erkan (xx) (Dk.71 Vedat x), Kosecki (xx), Dibba (xx) (Dk.77 Mehmet Akyüz x)
İSTANBULSPOR: Yusuf (xx) - Nascımento (xx), Melih (xx) (Dk.71 Mehmet Yeşil x), Ali (xx), Onur (xx), Rıdvan (xx) (Dk.76 Zafer x), Alperen (xx), Yusuf Ali (xx) (Dk. 46 Berk Ali xx), Emir (xx) (Dk.75 Diouf x), Kağan (xx) (Dk.60 Issah x), Berkay (xx)
GOLLER: Dk.31 (P) ve Dk.69 (P) Erkan Zengin, Dk.44 Mitrovic (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Berk (Adana Demirspor), Alperen (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: Dk.68 Alperen (İstanbulspor)