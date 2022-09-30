Sezona damga vuran ve ilk 7 haftada topladığı 16 puanla Milli araya lider giren Adana Demirspor, 1 Ekim’de yakın takipçisi Galatasaray ’ı konuk edecek. Cim Bom’un da Adana Demir gibi 16 puanı bulunuyor. Mavi Şimşekler, güçlü rakibini devirip çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını moralli şekilde sürdüren Güney ekibinde, Onyekuru seferberliği hakimdi.

Sakatlığını atlattı

Çıktığı 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Nijeryalı yıldız, sakatlığını atlattı. Ajansspor'da yer alan habere göre; tedavisi tamamlanan Onyekuru, zorlu 90 dakikada forma giyebilecek. Onyekuru’nun yanı sıra Emre Akbaba, Belhanda ve Ndiaye gibi isimler de eski takımına rakip olacak.

Sakatlığını atlatan Onyekuru, zorlu Galatasaray maçında forma giyebilecek.

Taraftarlar bu mücadeleyi sabırsızlıkla beklerken, karşılaşmanın biletleri çıktığı gün tükendi. Yeni Adana Stadı’nda 32 bin Adana Demirspor taraftarı takımına destek verecek.

Çıktığı 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Onyekuru, Adana Demirspor'un hücumdaki en önemli kozlarından.

'Onyekuru’yu tekrardan kazanacağımızı düşünüyorum'

Mavi Şimşekler'in hocası Montella, Galatasaray maçı öncesi sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru’nun çalışmalara başladığını ve maç gününe kadar hazır olacağını belirtmiş, "Maça halen birkaç gün var. Onyekuru’yu tekrardan kazanacağımızı düşünüyorum. Rakitskiy’in de kırmızı kart nedeniyle olmayacağını da net bir şekilde herkes biliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce 3 dönem Galatasaray forması giyen Onyekuru, Sarı Kırmızılı ekipte 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşadı.

2 şampiyonluk yaşadı

İlk olarak 2018-19 sezonunda Everton'dan Galatasaray'a kiralanan Onyekuru, 2019'da Fransız ekibi Monaco'ya transfer olduktan sonra da 2019-20 ve 2020-21 sezonlarının ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Sarı Kırmızılıekipte çıktığı 71 resmi maçta 22 gol, 12 asistle oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'la 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşadı.









Fenerbahçe maçında flaş gönderme

3 farklı dönemde Galatasaray 'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Henry Onyekuru, Fenerbahçe maçının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Sarı-Lacivertliler'in 4-2 kazandığı ve ilk düdükten, son düdüğe kadar gergin geçen mücadelede önce Younes Belhanda korneri kullanırken Fenerbahçe taraftarına 4 yıldız işareti yaptı.

Ardından Mavi Şimşekler, Onyekuru'nun asistinde Artem Dzyuba ile 2. golü bulunca Nijeryalı futbolcu sevincini Sarı-Lacivertli tribünlere doğru yaşadı ve 'Ağlama' hareketi yaptı. Başarılı kanat oyuncusunun bu sevinci çok tepki görürken, yıldız isim son düdüğün ardından da flaş bir paylaşımda bulundu.

3.5 milyon takipçili sosyal medya hesabından sevinç fotoğrafını paylaşan Onyekuru, '4. yıldızı alana kadar sakin olun' notunu düştü. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı.



