Uzun yıllardır Süper Lig ekibi Adana Demirspor iş birliği yapan, TEMSA özel bir reklam filmiyle kutladı. “TEMSA, Adana Demirspor’un Yanında” adını taşıyan reklam filmi, dün oynanan Adana Demirspor – İstanbulspor maçıyla eş zamanlı olarak, TEMSA’nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Resmi karayolu ulaşım sponsoru olarak, TEMSA’nın mavi-lacivertli kulübe verdiği desteğin ön plana çıkarıldığı filmde Teknik Direktör Vincenzo Montella ile birlikte Adana Demirsporlu futbolculardan Gökhan İnler, Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Younes Belhanda, Samuel Nongoh, Fredrik Gulbrandsen ve Birkir Bjarnason da görev aldı.