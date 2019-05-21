Adana Demirspor’a Başkan Murat Sancak'tan destek
Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde yarın sahasında Hatayspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkan Murat Sancak,Adana Demirspor'un Adana 5 Ocak Stadı'nda yaptığı antrenmanı takip etti.
Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde yarın sahasında Hatayspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Mavi-lacivertli ekip, 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Ümit Özat yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durdu.
Antrenmanı Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da izledi. Adana Demirspor ile Hatayspor, yarın saat 21.00’de 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak.