Ligde 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puanla 5. sırada yer alan Adana Demirspor, iş adamı Murat Sancak’ın kulübün başına gelmesinden bu yana 4 teknik direktör ile anlaştı. 4 Temmuz’da olağanüstü genel kurulunda yeni başkan seçilen Sancak, ilk olarak takımın başına Hakan Kutlu’yu getirdi. Maç başına 1,79 puan alan Kutlu, takımla 14 maça çıktı ve daha sonra karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Daha sonra takımın başına Yılmaz Vural getirildi. Vural takım ile 10 maça çıktı ve maç başına 1,20 puan aldı. Adana Demirspor istenilen başarıya ulaşamayan Vural ile de karşılıklı olarak yolları ayırdı. 2018-2019 sezonu sonuna doğru Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi. Özat takımla birlikte 19 maça çıkarak maç başına 1,79 puan topladı.

2019-2020 sezonunun 3.haftasında ise Ümit Özat ile yollar ayrıldı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, dün uzunca bir süredir sahalardan uzak kalan Uğur Tütüneker ile anlaşmaya vardı. Tütüneker’in bugün saat 15.00’da Adana’ya gelmesi bekleniyor.

İHA