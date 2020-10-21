Adana Demirspor - Ümraniyespor maç sonucu: 4-2

Kurduğu güçlü kadroya rağmen ligde oynadığı son 2 maçını kazanamayan Ümit Özat yönetimindeki Adana Demirspor, ligin alt sıralarındaki Ümraniyespor'u konuk etti. Adana ekibi karşılaşmayı Hasan Kılıç ve Erkan Zengin'in 2'şer golüyle kazandı.

Maçta ilk golü Volkan Şen'in asistiyle 11. dakikada Hasan Kılıç attı. Hasan 31'de skoru 2'ye çıkarırken, Ümraniyespor'un Gökhan Süzen ile 38. dakikada bulduğu penaltı golü ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

Konuk İstanbul ekibi, Vasco Fernandes (47') ile 2. yarının başında eşitliği yakaladı: 2-2.

Adana Demirspor'un tecrübeli hücumcusu Erkan Zengin, 52 ve 79. dakikalarda attığı goller ile takımına 3 puanı kazandıran isim oldu: 4-2.

6. maç sonunda Ümit Özat'ın ekibi puanını 11'e yükseltti, Sait Karafırtınalar yönetimindeki konuk Ümraniyespor ise 4 puanda kaldı.