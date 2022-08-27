Adana Demirspor - Ümraniyespor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig 'de 4. hafta maçında Adana Demirspor'la Ümraniyespor 3 puan mücadelesi veriyor. İlk iki haftayı galibiyetle kapatan ancak 3. haftada Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk mağlubiyetini alan Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor'u mağlup etmek istiyor. Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Adana Demirspor - Ümraniyespor ilk 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip Talha, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Bjarnason, Onyekuru, Dzyuba.

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksü, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Oğuz, Avounou, Mrsic, Metehan, Bettaieb.