Adana Demirspor - Ümraniyespor (CANLI)
Adana Demirspor'la Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor'u mağlup etmek istiyor. Ümraniyespor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Maçta ilk düdük çaldı. Adana Demirspor 6. dakikada Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti.
Spor Toto Süper Lig 'de 4. hafta maçında Adana Demirspor'la Ümraniyespor 3 puan mücadelesi veriyor. İlk iki haftayı galibiyetle kapatan ancak 3. haftada Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk mağlubiyetini alan Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor'u mağlup etmek istiyor. Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ise deplasmanda galibiyet arıyor.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Adana Demirspor - Ümraniyespor ilk 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip Talha, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Bjarnason, Onyekuru, Dzyuba.
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksü, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Oğuz, Avounou, Mrsic, Metehan, Bettaieb.