Mario Balotelli, İtalya'da dibe vuran kariyerini 1 sezonda Adana Demir'de yeniden inşa etti, 31 maçta attığı 19 golle yine transferin ilgi odağı oldu. 31 yaşındaki oyuncu 3 gün önce Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İspanya bayrağı, futbol topu ve Mario ismini yan yana koyup,"İster misiniz" sorusunu yönelterek, adının geçtiği, Valencia'ya transferi için oylama yapmıştı. Yıldız forvet için ikinci transfer iddiası İsviçre'den geldi, Sion Kulübü Başkanı Christian Constantin, Balotelli ile ilgilendiklerini söyledi.

2016’da da istemiş, alamamıştı

Balotelli'nin İtalya'nın Brescia şehrinde bulunan evine giderek görüşmeleri başlatan ve 2016’da alamadığı oyuncuyu bu kez transfer etmek isteyen Constantin, "Birkaç haftadır görüşüyoruz. Balotelli'nin gelişi lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Transfer başarısı şansımız hakkında bir tahminde bulunmam imkansız. Türkler kapıyı açmakta hazır gibi" ifadelerini kullandı.