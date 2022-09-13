Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından Umut Bozok: Toparlanmamız lazım
Trabzonspor'un yıldız forveti Umut Bozok, 3-2 kaybettikleri Adana Demirspor maçının ardından konuştu. Daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Umut, ''3 gün sonra önemli bir maçımız var. Toparlanmamız lazım. İyi oynamamız gerekiyor.'' dedi.
Süper Lig 'in 6. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor 'da Umut Bozok, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Karşılaşmayı 1 golle tamamlayan yıldız forvet, daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı, ''Çok üzücü bir maç. Macaristan' da aynı skorla döndük. Daha çok çalışmamız lazım.'' dedi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldukları maçı hatırlatan Umut, ''Çok üzücü bir maç. Macaristan' da aynı skorla döndük. 3 günde maç oynamak yorucu, beni mutlu ediyor ama bu sonuçlar üzüyor. Daha çok çalışmamız lazım. 3 gün sonra önemli bir maçımız var. Toparlanmamız lazım. İyi oynamamız gerekiyor. Perşembe taraftarın önünde daha iyi mücadele etmeliyiz.'' dedi.