Süper Lig 'in 6. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor 'da Umut Bozok, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Karşılaşmayı 1 golle tamamlayan yıldız forvet, daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı, ''Çok üzücü bir maç. Macaristan' da aynı skorla döndük. Daha çok çalışmamız lazım.'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldukları maçı hatırlatan Umut, ''Çok üzücü bir maç. Macaristan' da aynı skorla döndük. 3 günde maç oynamak yorucu, beni mutlu ediyor ama bu sonuçlar üzüyor. Daha çok çalışmamız lazım. 3 gün sonra önemli bir maçımız var. Toparlanmamız lazım. İyi oynamamız gerekiyor. Perşembe taraftarın önünde daha iyi mücadele etmeliyiz.'' dedi.







