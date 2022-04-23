Süper Lig 'in 34. haftasında lider Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Adana'da oynanan maçın ilk yarısının uzatma bölümünde ilginç olaylar yaşandı.

İlk 45 dakikanın sonunda 4. hakem tarafından 6 dakika oynanmamış süre gösterildi. Ancak maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, 6 dakika gösterilmesine rağmen uzatmanın 4. dakikasında yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

İki ekibin futbolcuları soyunma odalarına yönelmişken, Yaşar Kemal Uğurlu hatasının farkına vardı ve iki takımı da yeniden sahaya çağırdı. Oyuncuların sahaya dönmesi ile birlikte kalan 2 dakikalık uzatma bölümü oynandı.



