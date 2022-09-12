Adana Demirspor - Trabzonspor maçı iddaa oranları

Ümraniyespor'u 1-0 yendikten sonra Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, 5 hafta sonunda 10 puan ve averajla kendine 6. sırada yer bulmuştu. Transferin son saatlerinde Tayyip Talha Sanuç'u Beşiktaş 'a satan Mavi Şimşekler'de cezası sona eren Yaroslav Rakitsky ilk 11'e dönecek ve Samet Akaydın'la birlikte stoperde oynayacak. "8+3 kuralı" nedeniyle TD Vincenzo Montella, kalede Ertaç Özbir'i tercih ediyor. Tayyip Talha da gittiği için Gökhan İnler ilk 11 başlayabilir ya da geçen hafta olduğu gibi Yusuf Sarı'yı sağ açık olarak görebiliriz. Sol açıkta Henry Onyekuru, forvet arkasında Younes Belhanda forma giyecek. Gole en yakın isim Britt Assombalonga ya da Artem Dzyuba olacak.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Geçen hafta ligde Ümraniyespor'u Trezeguet ile 1-0 geçen Trabzonspor , hafta arası Macaristan'dan (Ferencvaros) eli boş dönmüştü. Edin Vişça ve Dorukhan Toköz'den uzun süre faydalanamayacaklar. Serkan Asan, Bruno Peres ve Hüseyin Türkmen hala iyileşmedi. Bu uzun sakat listesine Yusuf Yazıcı ve Djaniny de eklendi. İyi haber, kaptan Uğurcan Çakır artık tamamen iyileşti. Muhtemelen de Muhammet Taha Tepe'den eldivenleri geri alacak. Son 2 resmi maç kenardan oyuna dahil olan Marek Hamsik bu kez ilk 11 başlayabilir. Orta alanda "Gbamin, Hamsik & Bakasetas" üçlüsünü görebiliriz. Eğer Umut Bozok ilk 11'de olursa, kanatlarda Trezeguet ve Enis Bardhi izleriz. Maxi Gomez ilk 11 başlarsa bu kez de Abdülkadir Ömür izleriz. Kalede Uğurcan ve sol bekte Eren Elmalı'nın yerleri garanti. TD Abdullah Avcı da ligdeki hemen hemen her TD gibi "8+3 kuralı" ile kadrosunu yapmak zorunda kalıyor...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Adana Demirspor evinde oynadığı son 3 lig maçını gol yemeden kazandı!

- Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 11 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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