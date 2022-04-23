Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor. Bordo-Mavili takım deplasmanda kazanarak şampiyonluğunu erken ilan etmenin peşinde. Trabzonspor'un kalan haftalarda şampiyonluğunu ilan etmesi için 4 puana ihtiyacı var. Ev sahibi Adana Demirspor ise sahasında Trabzonspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Balotelli cezası nedeniyle bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Adana Demirspor - Trabzanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadyumu'ndaki bugün saat 20:30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Adana Demirspor - Trabzanspor muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Rassoul, Erhun, Gökhan, Belhanda, Yunus, Vargas, Assombalonga

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan (Siopis), Hamsik, Visca, A.Ömür, Djaniny, Cornelius

Trabzon'da 3 isim yok!

Kupa maçında arka adalesinden sakatlanan Nwakaeme’nin yanı sıra tedavisi süren Hüseyin Türkmen ve Yunus Mallı, Adana’ya giden kafilede yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarının genelinde olduğu gibi Enis Destan, Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş gibi genç transferleri de Trabzon’da bıraktı. Bu oyuncuların şampiyonluk garantilendikten sonra ligin son maçlarında forma giymeleri bekleniyor.

Sınırda tek oyuncu var

Trabzonspor’da Stefone Denswil’in 3 sarı kartı var. Ceza sınırındaki bir diğer isim Nwakaeme ise sakatlığı nedeniyle Adana’ya götürülmedi. Denswil, bugün kart görmesi dumunuda önümüzdeki hafta Akyazı’da oynanacak Antalyaspor karşılaşmasını kaçıracak. Bordo-Mavili takımın teknik heyeti, zorlu deplasmanda tüm oyunculardan dikkatli olmalarını ve hakemle gereksiz diyaloğa girmemelerini istedi.

Son yenilgi 33 sene önce

Karadeniz ekibi, Adana Demirspor’a karşı son yenilgisini 1988-1989 sezonunda deplasmanda 3-1’lik skorla yaşadı. Bordo- Mavililer rakibiyle karşılaştığı son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Güney ekibine ligde 7 karşılaşmadır kaybetmeyen Fırtına, 6 maçtır gol bile yemiyor. En son 14 Ocak 1990’da Avni Aker’de 3-1 kazanılan maçta Trabzonspor kalesini kapatamamıştı.

Ligde 4 maçlık 3 puan hasreti

Lider, Süper Lig’de 4 maçtır galip gelemiyor... Şampiyonluk hesaplarını son haftalarda üst üste erteleyen Trabzonspor, 3 puan hasretini Adana Demir deplasmanında bitirmek amacında. Milli ara öncesi Çaykur Rizespor’a 3-2’lik skorla kaybeden Bordo-Mavililer, 3 haftadır sırasıyla Beşiktaş , Gaziantep ve Karagümrük’le berabere kaldı. Deplasmanda da çıktığı son 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 2 puan çıkartan Trabzonspor, en son 26. haftada Alanyaspor ’u dış sahada 4-0 mağlup etti.