Adana Demirspor - Trabzonspor (CANLI)
Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Son 4 maçında kazanamayan Bordo-Mavili takım deplasmanda kazanarak şampiyonluk adına önemli bir adım atmak istiyor. Ev sahibi Adana Demirspor ise Balotelli'nin yokluğunda sahasında Trabzonspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Peki, Adana Demirspor - Trabzanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig 'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor. Bordo-Mavili takım deplasmanda kazanarak şampiyonluğunu erken ilan etmenin peşinde. Trabzonspor'un kalan haftalarda şampiyonluğunu ilan etmesi için 4 puana ihtiyacı var. Ev sahibi Adana Demirspor ise sahasında Trabzonspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Balotelli cezası nedeniyle bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.
Adana Demirspor - Trabzanspor maçı 11'leri
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Visca, A.Ömür, Kouassi, Cornelius
Adana Demirspor - Trabzanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Adana Stadyumu'ndaki bugün saat 20:30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...