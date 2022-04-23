Adana Demirspor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig 'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor. Bordo-Mavili takım deplasmanda kazanarak şampiyonluğunu erken ilan etmenin peşinde. Trabzonspor'un kalan haftalarda şampiyonluğunu ilan etmesi için 4 puana ihtiyacı var. Ev sahibi Adana Demirspor ise sahasında Trabzonspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Balotelli cezası nedeniyle bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Adana Demirspor - Trabzanspor maçı 11'leri

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Visca, A.Ömür, Kouassi, Cornelius

Adana Demirspor - Trabzanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadyumu'ndaki bugün saat 20:30'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



