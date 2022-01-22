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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan oyuncularına övgü

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 5-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası, “İyi bir skor aldık. Böyle bir takıma karşı bu sonucu almak bizi mutlu ediyor” dedi.

22 Ocak 2022, Cumartesi 19:14 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan oyuncularına övgü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig 'in 23. haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü 5-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Bugün bizim için çok mutlu, sahaya istediklerimizi yansıttığımız bir gün oldu.'' dedi ve ekledi:

''Maç 11’e 11 giderken dengeliydi. İlk yarıda onlara karşı kötü bir mağlubiyet almıştık. Onunda acısı vardı, onu çıkartmak istiyorduk. Bizim futbolcularımızı da tebrik etmek istiyorum, performanslarında devamlılık gösterdiler. 1 kişi fazla olunca da daha çok sahaya yansıdı. İyi bir skor aldık. İçimizde de kalmıştı. Böyle bir takıma karşı bu sonucu almak bizi mutlu ediyor”

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