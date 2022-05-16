Süper Lig 'in 37. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Galatasaray 'a 2-1 mağlup oldu. Son 5 maçını da kazanamayan ve Avrupa hayalleri suya düşen Mavi Şimşekler'de mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "Çok dengeli giden bir maçtı. Avantajı elde ettik ancak sonrasında şüpheli diyebileceğimiz kararlar oldu. Onlar da bizi etkiledi. Ancak çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum. Bu mağlubiyet hak ettiğimiz bir mağlubiyet değildi. 3-3'lük pozisyonlarımız vardı. 3-3 en doğru skor olurdu, daha çok hak ettiğimiz sonuç olurdu. Bu akşam gösterdikleri olgun oyun önemliydi. Böyle bir statta oynamak zor, biraz da onun etkisinde kalan kişiler oldu sahada, şu anda tam kestiremiyorum" ifadelerini kullandı.

Son haftalardaki kayıplar hakkında da konuşan Montella, "Muazzam bir sezon geçirmiştik. Son 5 maçta sezon performansını yansıtamadık. Bu maçta iyi oynadık aslında ama böyle bir rakibe karşı mağlup olabilirsiniz. Bu akşamki sonuç bizi çok üzüyor, böyle bitirmek istemiyorduk. Son maçı kazanarak, iyi noktalamak istiyoruz" yorumunu yaptı.



