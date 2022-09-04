Spor Toto Süper Lig 'in 5'inci haftasında Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ilk yarısında gösterilen mücadelen memnun olmadığını söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Teknik anlamda da şunu söylememiz lazım. İlk yarıda gösterdiğimiz futboldan hiç hoşnut değilim açıkçası. Çünkü oyun kurarken 1 ya da 2 tane futbolcuyla kurmaya çalıştık. Ve bunu biz aslında hiç yapmıyoruz. O yüzden bağlantılarımız biraz daha farklı oluştu ve rakibe merkez alanda fazla boşluk verdik. Onların aslında en sevdiği geçiş oyununa izin verdik, ilk yarıyla ilgili bunu söyleyebilirim. Yani her şeye rağmen de ilk yarı gol yedikten sonra da çok net 2 tane de pozisyon oluşturduk, onları kaçırdık. Ama ikinci yarıyla alakalı da teknik anlamda şunu söyleyebilirim. Devamlılık gösterdik, yani hiçbir şekilde kendimizi geriye çekmedik ve yakalamak istediğimiz skoru yakalamaya çalıştık ve sonuna kadar sabırlı bir şekilde devam ettik çalışmaya. O yüzden bu devamlılığı gösterdiğimiz için bu takım ruhunu gösterdiğimiz için oyuncularımızı tebrik ediyorum.”

HATAY,(DHA)