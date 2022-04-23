Süper Lig 'in 34. haftasında dakikalar sonra başlayacak Adana Demirspor- Trabzonspor karşılaşması öncesinde Mavi Şimşekler'in teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Keyifli bir karşılaşma oynayacaklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Mükemmel bir maç bizi bekliyor. 'Keşke ben de oynasam' diyorum. Oynayamadığım için biraz da kıskanıyorum. Zor bir maç olacak. Trabzonspor, şampiyonluğunu 10 hafta önce ilan etti gibi. Biz kendi sonucumuzu alıp, hedeflerimiz doğrultusunda devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.







