Spor Toto Süper Lig 'in 9'uncu haftasında Adana Demirspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Mavi Şimşekler'in hocası Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçın geneline bakıldığında iyi bir performans gösterdiklerini, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Gol haricinde rakiplerine çok net bir pozisyon vermediklerini dile getiren Montella, "Maçı analiz ederken çok iyi performans gösterdiğimizi söylemem gerekiyor. Çok pozisyon bulduk ve değerlendiremedik. İlk yarıda da 1-0 öne geçebilirdik ama bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik. Yine golün ardından 2-0 yapıp maçı kapatabilecek pozisyonlar yakaladık. Ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Rakip kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı bu avantaj gibi gözükmüştü. Maçın geneline baktığımızda genel olarak iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 3 puan alamadığımız için çok üzgünüz. Bizi sevindiren taraf ise, rakibe gol haricinde çok net bir pozisyon vermedik. Galibiyet alamadığımız için üzgünüz ama performans olarak baktığımızda takımın iyi olduğunu söyleyebilirim. Bazı konular beni çok rahatsız ediyor. Maçın ikinci yarısında oynanmayan zaman çok oldu. Neden sadece 6 dakika veriliyor. Bunu anlamıyorum. Hakemin penaltı vermemesine kızmıyorum ama neden bu kadar oyun durmuşken sadece 6 dakika veriliyor bunu anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.



