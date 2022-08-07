Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella 3-2 kazandıkları Giresunspor maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

İtalyan hoca maça gelen taraftara teşekkür ederek, “Futbolcularıma da teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir galibiyeti bizlere armağan ettikleri için. Hala ligin başındayız. O yüzden geliştirmemiz gereken çok farklı noktalar var. Bizim sahada görmek istediğimiz detaylar var. Özellikle topun yönetiminde biraz daha ileri gidebilirdik. Daha iyi bir şekilde topa sahip olabilirdik diye düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı mesafelerde açıldıkça daha fazla kendi kalecimizi konuşturabilirdik ama ligin başında olduğumuz için bunu geliştirmek için hayli zamanımız var. O yüzden bu konuda çok çalışacağız” diye konuştu.







