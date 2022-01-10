Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor, Fenerbahçe 'yi Gökhan İnler ve Younes Belhanda'nın golleriyle 2-1 devirdi. Kadıköy'den 3 puanı alan Mavi Şimşekler'in hocası Vincenzo Montella da son düdüğün ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduklarını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Performansımıza baktığında, takımımızın performansından mutluyum. Başkanımızın dün ve bugün verdiği enerji için de teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti başkana armağan ediyorum. Bu galibiyete bizi inandırdı. Rakibimizin taraftarına da teşekkür ediyorum. Sanırım sonlarda futbolda pek rastlamadığımız bir şey yaşandı. Bizleri alkışladılar. O yüzden Fenerbahçe taraftarına teşekkürler" yorumunu yaptı.

Gökhan İnler'in attığı harika golü de yorumlayan Montella, "Gökhan İnler'i tebrik etmek istiyorum. İtalya'dayken de böyle goller atabiliyordu. İnanılmaz bir gol attı. İtalya'daki gollerinden birini attı" ifadelerini kullandı.



