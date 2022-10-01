Süper Lig 'in 8. haftasında lider Adana Demirspor, takipçisi Galatasaray 'ı konuk etti. Adana Demirspor uzatmalarla birlikte yaklaşık olarak 35 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmada Galatasaray'a karşı iyi direndi. Kalesini gole kapatan ve 1 puanı alan Mavi Şimşekler'de teknik direktör Vincenzo Montella oynanan oyundan memnun olduğunu dile getirdi.

İtalyan çalıştırıcı, "Seyri ve atmosferi güzel bir maçtı. Türk futbolu adına güzel maçtı. 10 kişi kaldık, uzun süre eksik oynadık. Futbolcularımı tebrik ederim. 10 kişi kalınca pozisyon verdik ama kazanmaya da çalıştık. Galatasaray'da seviye yükseldi. Giren futbolcular, ne kadar değerli olduklarını gösterdi. 10 kişi böyle bir rakibe karşı puan almak önemliydi" yorumunu yaptı.





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