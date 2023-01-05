Adana Demirspor süperstar avında! Montella, yönetime mesajı verdi

Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 6-0 gibi tarihi bir skorla geçti. Mavi Şimşekler'e galibiyeti getiren golleri; Younes Belhanda (pen.), Yusuf Sarı, Henry Onyekuru (2), Badou Ndiaye (pen.) ve Gökhan Töre kaydetti.





Çalışmalar devam ediyor

Hem sahadaki oyun hem de alınan sonuçla birlikte zirve yolundaki rakiplerine mesaj gönderen Lacivert-Mavililer'de transfer çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

Çıtayı en tepeye koydular

Başkan Murat Sancak döneminde Mario Balotelli, Artem Dzyuba, Britt Assambalongo, Kevin Vargas, Yaroslav Rakitsky, Benjamin Stambouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak sükse yaratan Adana temsilcisi devre arasında da yıldız bir ismi gözüne kestirdi. Zirve yolunda kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Güney ekibi yine çıtayı en tepeye koydu.

Yoğun mesai harcanıyor

Adana Demirspor, Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen Hulk'u radarına almıştı. Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin isteyip de alamadığı, son dönemde ise Beşiktaş ile Trabzonspor'un peşinden koştuğu 36 yaşındaki oyuncu için Lacivert-Mavililer'in çok istekli olduğu öğrenildi. Başkan Murat Sancak ve ekibi de bu transfer için yoğun mesai harcarken teknik direktör Vincenzo Montella da bizzat yönetime mesaj gönderdi.

Montella mesajı verdi

6-0'lık tarihi İstanbulspor maçının ardından sorulan Hulk sorusuna İtalyan çalıştırıcı, "Ben başka takımlarla oynayan futbolcularla alakalı konuşmuyorum. Biliyorsunuz biz Noel'i geçirdik. Noel'de hediyeler alıyoruz. Umarım başkanımız güzel hediyeler getirir" ifadeleriyle Hulk'u istediğini üstü kapalı bir şekilde gösterdi.



