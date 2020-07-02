TFF 1. Lig’in 31. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 yenen ve puan cetvelinde ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor, Süper Lig yolundaki en kritik maçlarından birini kayıpsız geçmeyi başardı. Akdeniz ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin yeniden başlamasının ardından yaptığı 3 maçı da kazandı.

Puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig’e yükseleceği, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 54’e çıkardı ve 57 puanlı lider Hatayspor’un ardından ikinci sıraya yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan ikincilik koltuğunu devralan mavi-lacivertli ekip, ligde normal sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala Süper Lig’e doğrudan yükselecek ilk 2 takım potasına girmeyi başardı.

Ligin 32. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Altay’ı konuk edecek Adana Demirspor, geride kalan maçlarını kayıpsız geçip Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.