Adana Demirspor, Süper Lig özlemini dindirme hedefine ilerliyor

TFF 1. Lig’in ikinci yarısında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Adana Demirspor, çeyrek asırlık Süper Lig özlemini dindirme hedefine adım adım ilerliyor.

23 Haziran 2020, Salı 21:24 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, Süper Lig özlemini dindirme hedefine ilerliyor

TFF 1. Lig’in ikinci yarısında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Adana Demirspor, çeyrek asırlık Süper Lig özlemini dindirme hedefine adım adım ilerliyor. Ligin ilk yarısını 17 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik alarak 24 puanla 8’inci sırada tamamlayan mavi-lacivertliler, devre arası yaptığı transferlerle ikinci yarıda çıkışa geçti.

Akdeniz ekibi, dün 10 kişi kaldıkları maçta, sahasında Osmanlıspor’u 2-1 mağlup ederek ligde 3. sıraya yükselmeyi başardı. İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig’e çıkacağı, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Adana Demirspor, 54 puanlı lider Hatayspor ve 50 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ardından 48 puanla 3. sırada bulunuyor.

Play-off potasında yer alan mavi-lacivertliler, ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışı sürdürüp ilk 2 takım içerisinde yer alarak, en son 1994-1995’te mücadele ettiği Süper Lig’e doğrudan yükselmeyi amaçlıyor.


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