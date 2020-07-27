Adana Demirspor, Süper Lig hasretini noktalamak istiyor

Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor ile 6. tamamlayan Bursaspor arasındaki play-off yarı final ilk maçının golsüz tamamlanması Akdeniz ekibine avantaj sağladı.

Sahasında play-off yarı final rövanş maçını 4-1 kazanan mavi-lacivertliler, adını finale yazdırdı ve Fatih Karagümrük ile eşleşti.

En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden mavi-lacivertliler, çeyrek asırlık süreçte 5. kez kaldığı play-off’ta bu defa mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.