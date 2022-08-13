Süper Lig 'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor'u mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Adana Demirspor ikinci hafta maçında Sivasspor 'u konuk edecek. Adana Demirspor sahasında kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Sezonun ilk maçında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.

Adana Demirspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Adana Demirspor - Sivasspor muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Rakitskiy, Samet, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Assombalonga

Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Ulvestad, Kerem, Gradel, Erdoğan, Yatabare

Eksik ve cezalılar

Adana Demirspor'da, 23 Yaş Altı Milli Takımında bulunan Tayyip Talha Sanuç ve İsmail Çokçalış, Sivas ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Mario Balotelli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Sivas'da Hakan sakat

Sivas ekibinde, Adana Demirspor maçı öncesinde orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.