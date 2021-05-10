Dile kolay tam 26 yıl... Her sezon iddialı kadrolar kurup Süper Lig’in kapısından geri dönen Adana Demirspor bu kez şeytanın bacağını kırdı. Samet Aybaba önderliğinde müthiş bir seri yakalayan Şimşekler, şehrin ve taraftarın büyük özlemini giderdi. Son haftaya averajla rakiplerinin önünde zirvede giren Adana Demirspor, Menemen deplasmanında şampiyonluğunu ilan etti. 70 puanla ligi tamamlamayı başaran Lacivert-Mavililer, doğrudan Süper Lig’e yükseldi. Ligde herhangi bir iddiası kalmayan rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle maçı erken koparan Güney ekibi, 90 dakika sonunda şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Yasak bile engel olamadı

Uzun yıllardır Süper lig hayali kuran Adana Demirspor taraftarı pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan mücadele sonunda coşkuyu takımla birlikte yaşayabilmek adına özel araçlarıyla İzmir’e geldi. Stat çıkışı büyük coşku yaşanırken Adana’da da sokağa çıkma yasağı taraftarların mutluluğuna engel olamadı. Şehrin bazı yerlerinde Demirsporlu futbolseverler yeniden Süper Lig’de yer alacak olmanın heyecanını paylaştı.

Kral Hasan Kılıç

Adana Demirspor’un Süper Lig yolculuğunda orta saha oyuncusu Hasan Kılıç’ın büyük katkısı vardı. Ön libero oynamasına karşın tam 11 kez fileleri havalandırmayı başaran oyuncu takımın bu süreçte en skorer ismi olarak dikkat çekti.

5. kez Süper Lig’de

Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig’e yükselmeyi başarmıştı. Süper Lig’den 1994-1995’ten beri uzakta kalan Adana Demirspor 5. kez Süper Lig’e yeniden yükselme sevinci yaşadı.

Sancak, ‘Murat’ına erdi

Lacivert-Mavililer’in başkanı Murat Sancak, 3. sezonunda Adana Demirspor’u Süper Lig’e taşıyarak hedefine ulaştı. Göreve geldiği günden bu yana ciddi bütçeler harcayarak iki kez hüsran yaşayan Sancak, bu kez hasrete son verdi.