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Adana Demirspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de son durum

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

07 Ocak 2022, Cuma 14:28 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de son durum

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in 20'nci haftasında pazartesi akşamı sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

İSTANBUL (DHA)

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