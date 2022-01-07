Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in 20'nci haftasında pazartesi akşamı sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

İSTANBUL (DHA)