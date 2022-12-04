Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada kamp çalışmalarına Antalya’da devam eden Adana Demirspor, hazırlık maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geldi. Belek bölgesinde bulunan bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada İsrail ekibi, Adana Demirspor’u 6-3 mağlup etti. Adana Demirspor karşılaşmaya Ertaç Özbir - İsmail Çokçalış, Samet Akaydın, Semih Güler, Abdurrahim Dursun, Gökhan İnler, Stambouli, Gökhan Töre, Emre Akbaba, Akintola, Assombalonga 11’i ile çıktı. Maccabi Tel-Aviv ise Daniel - Hozez, Bachtiar, Yeini, Saborit, Davidzada, Glazer, Gluh, Kanichowsky, Javanovic ve Zahavi 11’i ile sahada yer aldı.

Maccabi’ye galibiyeti getiren golleri 17’nci dakikada Kanichowsky, 28’inci dakikada Javanovic, 35’inci ve 53’üncü dakikalarda Hozez, 55’inci dakikada Golasa ve 78’inci dakikada Turgeman kaydetti. Adana Demirspor’un karşılaşmadaki golleri ise 11’inci dakikada Samet Akaydın, 39’uncu dakikada Akintola ve 68’inci dakikada Belhanda’dan geldi.

Adana Demirspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard ile karşı karşıya gelecek.