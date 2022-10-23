Adana Demirspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig 11. hafta maçında Adana Demirspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin hemen ardından ikinci sırada bulunan Adana Demirspor rakibini yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Konyaspor ise deplasmanda 3 puan arayacak.
Süper Lig 'de haftanın sonucu merak edilen maçında Adana Demirspor'la Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Adana ekibi maçı kazanırsa yine liderliğe yükselecek. 18 puanla 6. sırada bulunan ligin dişli takımlarından Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Adana Demirspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, Hüseyin Göçek düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Adana Demirspor - Konyaspor muhtemel 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Svensson, Rakitskiy, Rodrigues, Onyekuru, Akintola, N'Diaye, Emre Akbaba, Stambouli, Belhanda
Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Bytyqi, Soner Dikmen, Çekici, Michalak, Muhammet Demir