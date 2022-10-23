Süper Lig 'de haftanın sonucu merak edilen maçında Adana Demirspor'la Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Adana ekibi maçı kazanırsa yine liderliğe yükselecek. 18 puanla 6. sırada bulunan ligin dişli takımlarından Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Adana Demirspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, Hüseyin Göçek düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Adana Demirspor - Konyaspor muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Svensson, Rakitskiy, Rodrigues, Onyekuru, Akintola, N'Diaye, Emre Akbaba, Stambouli, Belhanda

Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Bytyqi, Soner Dikmen, Çekici, Michalak, Muhammet Demir



