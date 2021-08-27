Adana Demirspor-Konyaspor Canlı

+Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor 'u konuk ediyor. Peki Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu maçın canlı anlatımını fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor ligin ilk iki haftasında oynadığı maçlardan 1 puan toplayabildi. Adana ekibi, ligin ilk haftasında Fenerbahçe 'ye 1-0 mağlup olurken, geçtiğimiz hafta ise Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sezona fırtına gibi başlayan İttifak Holding Konyaspor ise ilk iki haftayı kayıpsız geçti. Yeşil beyazlılar, ilk haftada Demir Grup Sivasspor 'u 1-0'lık skorla devirirken geçtiğimiz hafta da Medipol Başakşehir'i geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı ve topladığı 6 puanla zirve ortağı oldu.

Süper Ligin yeni takımı Adana Demirspor 2 hafta sonunda 1 puanla 13. sırada kendine yer buldu. Konyaspor ise haftaya 6 puanla 5. sırada başlıyor.

Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor-Konyaspor maçı Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.





Adana Demirspor-Konyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Semih, Tayyib, Svensson, Stambouli, Castro, Belhanda, Sedat, Assombalonga, Balotelli

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Amir, Soner, M'Poku, Bytyqi, Endri, Cikalleshi





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