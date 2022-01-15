Son 5 maçından 4 galibiyet çıkaran Adana Demirspor ile 4 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, Süper Lig 'in 21. haftasında 3 puan için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolayan Mavi Şimşekler, evinde kazanıp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Üst üste 2 maçtır kazanan Kayseri temsilcisi ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Ev sahibinde Afrika Kupası'nda bulunan Deli, sarı kart cezası bulunan Stambouli ve Svensson'un yanı sıra sakatlığı bulunan Rassoul, maç kadrosunda olmayacak. Konuk takımda ise Afrika Kupası'ndaki Thiam'ım yanı sıra sakatlıkları bulunan Mensah, Kolovetsios, Emre Demir ve Campanharo forma giyemeyecek isimler.

Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Adana Demirspor - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Muric, Tarık, Samet, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan, Belhanda, Vargas, Yunus, Assombalonga

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Abdullah, İbrahim, Emrah, Cardoso, Gavranovic