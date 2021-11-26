Süper Lig 'de son haftaların formda takımı Adana Demirspor alt sıralarda yer alan Kasımpaşa ile karşılaşack. Adana Demirspor'da Balotelli cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da da Eysseric ve Travnik aynı durumda. Ev sahibi takım mücadeleyi kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise deplasmanda zorlu maçı kazanmak istiyor.

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Adana Demirspor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler...

Adana Demirspor: Muriç, Svenson, Deli, Samet, Rassoul, Stambouli, Sinan, Yunus, Vargas, Belhanda, Britt

Kasımpaşa: Harun, Feyzi, Brecka, Donk, Eren, Sadiku, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Dirar, Umut