Adana Demirspor - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig 'de son haftaların formda takımı Adana Demirspor alt sıralarda yer alan Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Adana Demirspor'da Balotelli cezası nedeniyle bugün forma giyemiyor. Kasımpaşa'da da Eysseric ve Travnik aynı durumda. Ev sahibi takım mücadeleyi kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise deplasmanda zorlu maçı kazanmak istiyor.

Maçtan dakikalar

⏱ 5' | Adana Demirspor atağında Yunus'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Assombalonga kafayı vurdu top kaleci Harun'da kaldı.

⏱ 8' | Adana Demirspor'un tehlikeli atağında Vargas'ın sert şutu üstten auta gitti.

⏱ 9' | Direkten döndü! Ev sahibi ekip etkili geldi. Vargas'ın şutu direkten döndü.

⏱ 22' | Kasımpaşa'da Hajradinovic'in rakip yarı alana gönderdiği uzun topu savunmada Samet, uzaklaştırdı.

⏱ 34' | Kasımpaşa etkili geldi. Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.

⏱ 42' | Stambouli'nin sağ kanattan yaptığı ortada, top kaleci Harun'da kaldı.

⏱ 45' | Savunmadan seken topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top yandan auta çıktı

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

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Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Adana Demirspor - Kasımpaşa ilk 11'ler...

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Akintola, Yunus, Vargas, Assombalonga

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Umut, Jörgensen